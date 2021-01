Lazio - Fiorentina, Pereira non digerisce la decisione di Inzaghi e va negli spogliatoi

Una nuova situazione da gestire in casa Lazio per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste infatti, con un solo cambio a disposizione nei minuti finali di Lazio-Fiorentina, richiama fra i giocatori che si scaldavano a bordocampo Andreas Pereira. Il giocatore sveste la casacca e i pantaloni, poi però Inzaghi cambia in corsa decisione scegliendo Muriqi. Secondi di indecisione con sia il kosovaro che il brasiliano pronti a bordocampo e Farris che chiede al mister chi dovesse entrare. Il piacentino ha chiamato il centravanti a sé indcando lui come il prescelto per la sostituzione. Una scelta non digerita benissimo dall'ex Manchester United, che senza rindossare la tuta rientra negli spogliatoi scuro in volto.