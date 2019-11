Lazio, Immobile e la teoria dei corsi e ricorsi storici: a Milano sui passi di Piola...

Avete presente la teoria dei corsi e dei ricorsi storici del noto filosofo napoletano Giambattista Vico? Bene, secondo il filoso l'intera storia del mondo è caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi di tre cicli distinti: Divino, Eroico e Umano. Ora la questione si farebbe troppo complicata da spiegare in tale sede, però l'importante è capire il concetto di base: tutto prima o poi ritorna e soprattutto alcuni eventi in particolare si ripetono a distanza di anni. Come a distanza di anni potrebbe ripetersi il raggiungimento da parte di un giocatore della Lazio della tanto attesa quota 100, dove 100 sono i gol segnati in maglia biancoceleste. Il primo a riuscirci, ormai ottant'anni fa, fu l'indimenticabile Silvio Piola, goleador d'Italia che con la Lazio vanta tutt'ora il primo posto nella classifica all time. L'ultimo, in ordine di tempo, potrebbe essere Ciro Immobile, che proprio nella scorsa gara contro il Torino ha toccato quota 99. Ma per avvalorare la nostra teoria dei corsi e dei ricorsi storici serve altro. Un qualcosa da pelle d'oca, che mette i brividi. Piola segnò il suo 100° gol con la Lazio in una partita contro il Milan a Milano, in quella che fu la sua 148ª presenza in biancoceleste. Avete capito bene: il Milan a Milano, proprio il prossimo impegno che in questo 2019 dovrà affrontare la Lazio di mister Inzaghi. E qualora Immobile dovesse andare a segno allora sì che la teoria di Vico verrebbe confermata. Ma non finisce qui. Immobile contro il Milan giocherà la sua 147ª gara in biancoceleste... Corsi e ricorsi storici che mettono i brividi.

