Lazio, Inzaghi studia le avversarie e prepara la ripartenza: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Il coronavirus ha bloccato il sogno della Lazio e di Inzaghi. Il piacentino ha costruito una macchina perfetta capace di rimanere imbattuta in campionato da settembre e di volare al secondo posto in classifica a una sola lunghezza dalla Juventus. Il covid-19 ha bloccato tutto, ma la speranza è che in qualche modo si possa tornare in campo. Bisognerà capire cosa deciderà il Governo in questi giorni, anche se quasi tutti i presidenti di Serie A spingono per ricominciare. Inzaghi nel frattempo si è portato avanti con il lavoro. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico dei biancocelesti ha rivisto le 26 gare di campionato disputate dai suoi ragazzi. Ha analizzato pregi e difetti, cose giuste ed errori dei primi sette mesi. Non solo, Inzaghi ha studiato anche le avversarie. Vuole tornare a Formello conoscendo perfettamente le altre squadre. Particolare attenzione è stata dedicata ad Atalanta, prossima avversario del calendario, e Juventus, con cui la lotta punto a punto potrebbe portare a uno spareggio allo Stadium. Insieme al suo staff ha contatti quotidiani attraverso video conferenze in cui continua a lavorare su fase difensiva e calci d'angolo, croce e delizia delle ultime stagioni.

DALLA TV AL CAMPO - Non solo teoria, perchè si spera che dal 4 maggio si posa tornare ad allenarsi. Non ci saranno i carichi di lavoro estivi, ma subito test per controllare le condizioni dei giocatori. Poi seguirà una ripresa graduale con poche doppie sedute e allenamenti specifici e individuali a seconda delle esigenze. In questi giorni di lockdown tutti si sono allenati in casa per mantenersi in forma, ma la società dovrà valutare la resistenza. L'idea è quella di svolgere sedute brevi e intense. Si lavorerà tantissimo sulla parte tattica mettendo in pratica quanto acquisito dai video in questo mese e mezzo. Nella speranza che si possa ricominciare e che si possa continuare a sognare.

CORONAVIRUS, IL GOVERNO PRONTO A FERMARE DEFINITIVAMENTE IL CALCIO

INFERMERIA, LE CONDIZIONI DI LULIC E LEIVA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE