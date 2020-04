Lazio, i tempi di recupero di Leiva e Lulic: il punto sugli infortuni

Operazione alla caviglia sinistra per Senad Lulic e operazione al ginocchio destro per Lucas Leiva. Non è difficile intuire che i tempi di recupero non siano propri brevissimi, ma soprattutto per quanto riguarda il bosniaco la situazione si complica un po'. Il capitano della Lazio si è operato due volte: prima a Roma (a inizio febbraio), poi a Berna (dopo una ventina di giorni) perché non era riuscito ad eliminare il gonfiore. Si è trattato di una brutta infezione: la seconda operazione ne ha compromesso un po' il recupero. Ora sta meglio, ma non abbastanza per riprendere a correre. Sta migliorando un po' alla volta e, come riporta la rassegna di Radiosei, in questi giorni proverà a forzare. Questa e la prossima settimana saranno decisive, poi inizierà la seconda fase: quella in cui Lulic dovrà allenarsi come se fosse estate. Se il campionato dovesse riprendere a giugno, lui non ci sarà sicuramente per le prime partite, ma punterà a recuperare per le ultime 7-8 gare.

LUCAS LEIVA: Chi invece conta di farcela (sempre se il campionato riprenderà) è Leiva. Operato il 4 aprile in artroscopia al ginocchio destro, dovrebbe metterci 45 giorni a recuperare completamente. Al massimo 60. Secondo la tabella di marcia, dovrebbe riprendere a correre nella prima settimana di maggio e poi, gradualmente, aumentare i carichi di lavoro.

