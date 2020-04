Coronavirus / Conte attacca Germania e Olanda: "Tedeschi freno d'Europa, non locomotiva. Mes? Non dimentichiamo la Grecia"

Torna a parlare di politica europea e manovra economiche Ue il premier Giuseppe Conte e lo fa alla stampa tedesca. Sulle colonne del Sueddeutsche Zeitung è infatti apparsa una lunga intervista con un messaggio ai tedeschi circa il trattamento ricevuto dall'Italia: "Siamo stati lasciato soli. Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell'Unione europea, nell'Europarlamento e devo dire che ho molto apprezzato questo gesto. Adesso l'Ue ì ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco, nello specifico attraverso l'emissione di titoli comuni visto che stiamo vivendo il più grande shock dall'ultimo dopoguerra. In tutto ciò s'inserisce la Germania che, nonostante abbia un un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell'Ue non fa da locomotiva al resto dell'Europa ma funge da freno". Un attacco inaspettato al comportamento dei tedeschi e un attacco diretto al Mes: "Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell'ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero il credito. Sono fondamentalmente scettico quindi sul Mes. Dobbiamo vedere se la nuova linea di credito è davvero senza condizioni". L'Italia abbandonata anche da paesi come l'Olanda: "Già, l'Olanda che con il suo dumping fiscale attrae migliaia di multinazionali, che trasferiscono lì la propria sede, ed ottengono un flusso di entrate fiscali massicce, che vengono sottratte ad altri partner dell'Unione: 9 miliardi di euro ogni anno, come riporta un'analisi di Tax Justice Network". Ma di sovranismo Conte non vuole sentir parlare: "Danneggia più dell'europeismo convinto. Serve per me un europeismo critico, ma costruttivo. Viviamo un momento storico che ha bisogno di un salto di qualità politico. Io la vedo proprio come Emmanuel Macron: noi siamo entrambi convinti che in gioco ci sia il progetto politico europeo. Non sto parlando soltanto delle prossime elezioni, ma dell'idea dell'Europa".

