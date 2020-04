Serie A, ripresa del campionato? Il Governo pensa allo stop definitivo

Mercoledì sarà una giornata importante per il futuro dei campionati. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà tutte le componenti del mondo del calcio per parlare del protocollo per la ripresa delle attività, consegnato dalla Figc e redatto dal gruppo di lavoro presieduto dal prof. Paolo Zeppilli. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ipotesi al vaglio del Governo sarebbe quella di non riprendere i campionati, nonostante la ripartenza sia una certezza in molti paesi europei e la Uefa abbia già programmato il calendario delle coppe in agosto. Il Comitato Tecnico Scientifico non vorrebbe correre il rischio di una seconda ondata già in estate e starebbe orientando l'esecutivo verso lo stop.

L'IPOTESI STOP - In questo scenario, la classifica attuale verrebbe cristallizzata. Lo Scudetto sarebbe assegnato alla Juventus, in Champions League si qualificherebbero oltre ai bianconeri, Lazio, Inter e Atalanta, in Europa League Roma e Napoli, con il terzo posto subordinato alla Coppa Italia. Lo stop al campionato infatti non significherebbe la stessa cosa per la competizione nazionale, che potrebbe comunque concludersi. In caso di vittoria del Milan rossoneri in Europa League, altrimenti sarebbe comunque la squadra di Pioli settima in classifica, ma con un punto di vantaggio su Verona e Parma, entrambe con una partita in meno. Le retrocessioni potrebbero essere bloccate, con un campionato a 22 la prossima stagione in seguito alla promozione dalla Serie B di Benevento e Crotone. Ancora più curioso sarebbe il fatto che Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma, in agosto scenderebbero in campo per disputare Champions League ed Europa League.

LE POSIZIONI - La Figc è assolutamente contraria a uno scenario del genere, come ha confermato il presidente Gabriele Gravina a 'Che tempo che fa'. Giovanni Malagò, presidente del Coni, non ha mai nascosto la sua posizione favorevole allo stop, mentre in Lega Serie A sono in corso dei riposizionamenti: fino a poco tempo fa la maggioranza era per la ripartenza, adesso il fronte del 'no' si sta arricchendo di altri club oltre a Juventus, Inter e coloro che rischiano la retrocessione. Anche la Uefa, che aveva minacciato la Jupiter Pro League di non ammettere le sue squadre alle competizioni europee, sembra essersi ammorbidita. E di fronte alla ripresa della Coppa Italia potrebbe anche accettare lo stop al campionato. Nel caso in cui questa ipotesi alla fine abbia la meglio, si aprirebbero per il calcio le porte dei tribunali in seguito ai probabili, quasi scontati, contenziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

SERIE A, GRAVINA CONTRARIO ALLO STOP

CALCIOMERCATO LAZIO, LA PISTA HAGI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE