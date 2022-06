Lazio, irrefrenabile Immobile. Signori sicuro: "Batterà tutti, compreso me"

Fonte: Lalazsiosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro immobile, con 182 reti in Serie A, è impegnato in una volata all-time. Non punta nomi del presente, bensì sfida i grandi miti del passato: Batistuta il prossimo della lista. Poi, ad aspettarlo che una sorta di "triumvirato" che controlla l'ingresso nella top10: Del Piero, Gilardino e Signori. Quest'ultimo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si dice pronto a cedere il asso: "Sicuramente batterà tutti quelli che gli stanno davanti, compreso me". Poi prosegue: "Immobile ha dimostrato di essere un attaccante completo ed è ancora giovane. Ha tutte le possibilità, viste le medie degli ultimi anni, di arrivare in una posizione importante nella classifica di tutti i tempi". Considerando i centri in biancoceleste, Ciro ha già superato Re Beppe (182, pure in questo caso, contro 127). Entrambi hanno vinto tre titoli da capocannoniere a Roma, Ciro ci ha aggiunto la soddisfazione trovata precedentemente a Torino.

Solo Nordahl, con cinque, lo precede nell'Olimpo degli incoronati. Lo svedese chiude il podio della storia con 225 reti dietro a Piola (274) e Totti (250). In mezzo a loro, Meazza e Altafini, Di Natale, Maggio e Hamrin. Seguono i 3 a 188 e, appunto, Batistuta. Immobile continua a guardare in alto senza farsi accecare dalle stelle. Nell'estate del 2016 neanche il più ottimista avrebbe immaginato una carriera simile. Il suo ritmo è forsennato. Le domande sono lecite: dove può arrivare? Chi si può sentire al sicuro? Praticamente nessuno. E i primi a esserne consapevoli sono gli ex giocatori che ancora gli sono davanti. Per poco.

