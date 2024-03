Lazio - Juve, le pagelle dei quotidiani: Gila perfetto, Marusic decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha conquistato la prima di tre gare contro la Juventus. Il gol decisivo è stato di Adam Marusic, che con un colpo di testa nel finale ha rotto l'equilibrio facendo impazzire lo Stadio Olimpico. L'assist è stato di Matteo Guendouzi, subentrato a un ottimo Kamada partito dall'inizio. La prestazione dei biancocelesti è stata nel complesso molto positiva, a partire dal pressing incessante (e spesso efficace) della difesa fino alle qualità offensive mostrate dal centrocampo in su. Per tutti il 'man of the match' però è Mario Gila, che non ha mai lasciato spazio ai bianconeri in ripartenza ed è stato sempre perfetto in copertura. Di seguito i voti assegnati ai biancocelesti dai quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 7; Gila 8, Romagnoli 6,5, Casale 7; Felipe Anderson 7, Kamada 7 (80' Guendouzi 7), Cataldi 7 (80' Vecino 6), Marusic 7,5; Pedro 6 (57' Isaksen 6,5), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto 6,5); Castellanos 6 (57' Immobile 6). All.: Tudor 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7; Gila 7, Romagnoli 6,5, Casale 6; Felipe Anderson 6,5, Kamada 6,5 (80' Guendouzi 6,5), Cataldi 6,5 (80' Vecino 6), Marusic 7; Pedro 5,5 (57' Isaksen 6,5), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto 6); Castellanos 6 (57' Immobile 6). All.: Tudor 7.

TUTTOSPORT - Mandas 7; Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Casale 6,5; Felipe Anderson 7, Kamada 7 (80' Guendouzi 7), Cataldi 6,5 (80' Vecino 6), Marusic 7,5; Pedro 6 (57' Isaksen 5,5), Zaccagni 6,5 (83' Luis Alberto 6); Castellanos 5,5 (57' Immobile 6). All.: Tudor 7,5.

IL MESSAGGERO - Mandas 7; Gila 7, Romagnoli 7, Casale 6,5; Felipe Anderson 6,5, Kamada 6,5 (80' Guendouzi 7), Cataldi 6 (80' Vecino sv), Marusic 7,5; Pedro 5 (57' Isaksen 6), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto sv); Castellanos 5 (57' Immobile 6). All.: Tudor 7.

CORRIERE DELLA SERA - Mandas 6,5; Gila 6,5, Romagnoli 6, Casale 6; Felipe Anderson 6, Kamada 6 (80' Guendouzi 6,5), Cataldi 6 (80' Vecino 6), Marusic 7,5; Pedro 6 (57' Isaksen 6), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto 6); Castellanos 6 (57' Immobile 6). All.: Tudor 7,5.

REPUBBLICA - Mandas 7; Gila 7, Romagnoli 6,5, Casale 6,5; Felipe Anderson 6,5, Kamada 6,5 (80' Guendouzi 6,5), Cataldi 6,5 (80' Vecino sv), Marusic 8; Pedro 5,5 (57' Isaksen 6), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto sv); Castellanos 5 (57' Immobile 6). All.: Tudor 7,5.

LA STAMPA - Mandas 6,5; Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Casale 6,5; Felipe Anderson 6,5, Kamada 6 (80' Guendouzi 6,5), Cataldi 6 (80' Vecino sv), Marusic 7; Pedro 6 (57' Isaksen 6), Zaccagni 6 (83' Luis Alberto sv); Castellanos 6 (57' Immobile 6).