Lazio - Juventus, Acerbi: "Siamo forti, si vince senza avere l'ansia del gol"

LAZIO - JUVENTUS, ACERBI - A pochi minuti dall'inizio di Lazio-Juventus ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Acerbi: "Questa è una partita bellissima per la posizione di classifica nostra e loro, che si giocherà davanti ad una grande cornice di pubblico. Servirà euforia ma anche concentrazione senza avere l'ansia del gol, siamo in un buon momento ma non dobbiamo dimenticare il grande valore della Juventus. Siamo consapevoli di essere forti ed equilibrati. Questa partita si prepara solo pensando a noi, ci vuole qualche attenzione in più, sbagliare il meno possibile e cercare di segnare nelle occasioni che creiamo".

Subito dopo, il difensore della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Chi gioca, gioca, quelli della Juventus sono tutti grandi campioni. Dobbiamo cercare di stare attenti, senza frenesia. E’ tutto tanto bello, speriamo di continuare così. I numeri non li guardo, non mi interessano".

