Lazio - Juventus, le pagelle dei quotidiani: Caicedo una sentenza, Correa decisivo

Un pareggio che vale oro quello maturato ieri allo stadio Olimpico tra Lazio e Juventus. Quando nessuno ci credeva più, al minuto 94, Felipe Caicedo ha fatto quello che sa fare meglio: segnare e mettere fine ai match. Per la terza volta in una settimana l'attaccante ha evitato infatti ai biancocelesti ben due sconfitte. Questi i voti dei maggiori quotidiani sportivi: l'ecuadoriano il migliore, Fares invece non ha convinto.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7, Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 6 (9' st Hoedt 6), Marusic 7 , Milinkovic 6,5, Cataldi 6,5 (32' st Akpa Akpro 6,5), Luis Alberto 6,5 (32' st Pereira 5,5), Fares 4,5 (9' st Lazzari 6,5), Correa 7, Muriqi 5 (9' st Caicedo 8), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5,5, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6,5, Radu 5 (9' st Hoedt 6), Marusic 6, Milinkovic 6, Cataldi 5,5 (32' st Akpa Akpro 5,5), Luis Alberto 6 (32' st Pereira 6), Fares 5 (9' st Lazzari 6,5), Correa 7, Muriqi 5 (9' st Caicedo 7), Inzaghi 6.5.

IL MESSAGGERO - Reina 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Radu 6 (9' st Hoedt 6), Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Cataldi 6 (32' st Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6 (32' st Pereira 6), Fares 5 (9' st Lazzari 5,5), Correa 6, Muriqi 5 (9' st Caicedo 7). All.: Inzaghi 6,5.

