Lazio, la campagna abbonamenti s'è arenata: i numeri

La Lazio non è ancora riuscita a far decollare la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. Dopo 18 giorni dall'inizio delle vendite sono state vendute appena 5700 tessere. Dopo un grande inizio c'è stata una brusca frenata negli ultimi giorni (si sta viaggiando a una media di 400 abbonamenti sottoscritti al giorno). I tifosi biancocelesti stanno aspettando il colpo di mercato (Romagnoli?), anche se la società si sta muovendo con i tempi giusti. Dopo Marcos Antonio e Cancellieri oggi è arrivato a Roma Gila. Fino al 20 luglio i vecchi abbonati potranno godere della prelazione sul proprio posto o sceglierne uno nuovo. Dal 21 verosimilmente potrebbe tornare il ritmo iniziale.