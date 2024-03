Lazio, le rimonte sono un problema: Tudor può essere la soluzione

TUTTOmercatoWEB.com

L'era Tudor è iniziata. Il tecnico croato è pronto a dare il via ufficialmente alla sua nuova avventura sulla panchina della Lazio il prossimo sabato, quando i suoi ragazzi scenderanno in campo contro la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. Un'occasione per vedere i primi progressi delle due settimane di allenamento che avranno alle spalle e capire come sarà cambiata la mentalità della squadra. In tal senso i dati esaltano in particolar modo una caratteristica su tutte. La Lazio sotto la gestione Sarri, come riporta Radiosei.it, ha sempre dimostrato una grande fatica nel rimontare da situazioni di svantaggio. Nella stagione in corso solo in due occasioni - entrambe contro il Frosinone - è stata in grado di ribaltare il risultato, perdendo nelle restanti dodici. Numeri addirittura migliori rispetto all'annata precedente, quando ha ottenuto punti solo contro il Bologna, vincendo 2-1 alla prima giornata, e contro il Lecce, pareggiando alla penultima. Un totale di 20 sconfitte in 23 gare (quasi l'87%). È qui che i tifosi sperano che Tudor riesca a mettere mano. Il nuovo allenatore, d'altronde, si è sempre dimostrato un maestro nel ribaltare le partite. Le sue esperienze precedenti, in particolar modo a Verona e a Marsiglia, raccontano di un tecnico che instaura nei propri giocatori la capacità di restare sempre all'interno match, senza badare al risultato. Nel 2021/2022, infatti, l'Hellas è stata la quinta squadra con più rimonte nell'arco di tutta la Serie A, mentre nel 2022/2023 ha ottenuto in questa speciale classifica il primato della Ligue 1 con l'Olympique.