Lazio, Leiva si vaccina e manda un messaggio: "Sconfiggiamo questo virus" - FOTO

Anche Lucas Leiva ha deciso di vaccinarsi conto il Coronavirus. Il brasiliano ha postato la foto sul proprio profilo Instagram dove ha anche lanciato un messaggio invitando tutti a vaccinarsi. Ecco cosa ha scritto: "Sensazione unica!! Combattiamo questo virus da quasi 2 anni e credo davvero che un modo per sconfiggerlo sia vaccinarsi. Quindi non scegliere quale vaccino fare, ma cogli l'opportunità che hai di sconfiggere questo virus che ha già portato via un sacco di persone. Il vaccino salva le vite!!"