Lazio, lo Stadio Olimpico è l'asso nella manica: i numeri in casa

RASSEGNA STAMPA - Oggi gli spalti torneranno a riempirsi, il tifo sarà incessante e a beneficiarne non può che essere la squadra di Marco Baroni che ogni volta che scende in campo all'Olimpico affronta gli avversari con un uomo in più. Il dodicesimo, quello che non ha bisogno di piedi, tecnica o capacità tattiche per fare la differenza, ma che solo con il suo amore, la sua passione sfrenata e la propria voce è in grado di conferire ai giocatori quella forza in più per lanciarsi verso tre punti che, nella partita di stasera, sono un bottino dal valore ancora più importante. Una conferma vien data anche dai numeri offerti dal Corriere dello Sport, in casa la Lazio è un'altra squadra, ha quel qualcosa in più da poter dare, tira fuori un'energia che neanche pensava di avere. Nelle ultime dieci partite casalinghe di campionato, infatti, la Lazio è riuscita a restare imbattuta, portando sempre a casa punti che in questa stagione gli consentono di trovarsi a quota 19 con la possibilità di raggiungere Atalanta e Fiorentina a 22 e accorciare perfino sul Napoli capolista.