Lazio, Lotito rappresenterà il Molise in Senato: "Non deluderò le aspettative!"

Claudio Lotito rappresenterà il Molise al Senato, ormai è chiaro. Ecco le prime parole del presidente della Lazio, pronto a intraprendere la nuova avventura politica: “Sarà così, stando alle proiezioni e al trend. Ancora non è stato fatto lo spoglio complessivo e definitivo, ma dovrebbe essere questo lo scenario”, ha dichiarato in nottata intercettato anche dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. “In questo momento abbiamo più che raddoppiato il Pd dopo il 50% circa delle sessioni. La mia campagna sul territorio? Ho messo cuore, passione e sentimenti autentici, sono stati recepiti dai molisani che mi sono entrati nel cuore. Hanno capito la mia totale disponibilità e spirito di servizio ai problemi del territorio molisano. Porterò le istanze in parlamento con stessa determinazione e con lo stesso atteggiamento politico impiegato nella campagna elettorale. Il centrodestra è stato unito, ringrazio tutti i partiti che mi hanno sostenuto, in particolare Forza Italia che mi ha candidato, supportato e sopportato. Ringrazio alcuni candidati con cui abbiamo condiviso le fatiche della campana elettorale. I molisani non saranno traditi, lo meritano. Il Molise è una terra fantastica, meritava qualcuno che portasse la sua voce in parlamento”.

IMPEGNO. Lotito promette la solita tenacia: “Se sarò spesso in Molise? Assolutamente sì, non intendo tradire le aspettative dei molisani, il mio modo di essere è questo, voglio sempre mantenere gli impegni che prendo. Sono impegni che fanno parte del mio Dna. I molisani mi sono entrati nel cuore, sono atti dovuti, mi batterò per far ciò che accada. Le prime istanze? Il problema della sanità e delle infrastrutture, bisogna eliminare da questo isolamento mediatico il Molise e i molisani”.

SPORT. “Su queso tema ho promesso fin dall’inizio che il Molise dovesse avere una squadra nel settore professionistico. Ci adopereremo per far sì che ciò accada. I giovani? Faccio l’appello, devono avere fiducia, questa è una nuova stagione fatta sulla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Permetterò di avere uno spiraglio sull’occupazione, una sinergia tra l’indirizzo di studio e tutte le associazioni di categoria per trovare un sistema integrazione immediato nel settore produttivo attraverso stage che possano trasformarsi in posti stabili”.