Lazio, Luis Alberto: "Ieri meritavamo di più. Avanti tutti insieme" - FOTO

La sconfitta di ieri sera contro l'Inter brucia. Brucia perché la Lazio, ancora una volta, ha dimostrato di saper occupare bene il campo, di avere l'approccio di giusto alla partita e soprattutto di poter impensierire chiunque: anche la squadra in vetta alla classifica e a punteggio pieno. Un po' di amarezza però rimane in casa biancoceleste, perché si poteva fare di più dal punto di vista della concretezza, quindi del risultato. E' di questa opinione Luis Alberto che, attraverso i suoi profili social, si è espresso così: "Ieri meritavamo di più , ma continueremo a lavorare per conquistare punti. Andiamo tutti insieme".

