Lazio, Luis Alberto non si ferma: terapie alla caviglia nel giorno libero - FOTO

In occasione delle festività di Pasqua, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi due giorni di riposo. Ma c'è chi, comunque, non si è fermato. Si tratta di Luis Alberto. Il 'Mago', alle prese con una distorsione alla caviglia da cui ha recuperato a tempo di record, si sta sottoponendo anche oggi ad alcune terapie direttamente a casa. E lo testimonia l'ìimmagine condivisa sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista spagnolo è entrato a gara in corso contro lo Spezia, ma per il match col Verona vuole riprendersi il suo posto da titolare.

