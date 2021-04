Covid / Torino, nuovo positivo in prima squadra: si tratta di Sirigu

AGGIORNAMENTO 17:50 - Secondo La Repubblica il positivo granata è Salvatore Sirigu. Il portiere era partito con la Nazionale e lì si sarebbe preso il virus, insieme agli altri 8. Con lui salgono infatti a 9 i contagiati nel focolaio degli Azzurri.

Nuovi problemi in casa Torino a causa del Covid-19. Come ha annunciato il club granata con una nota ufficiale, un giocatore della prima squadra è risultato positivo dopo gli esami effettuati dal gruppo squadra. L'identità è ancora ignota, ma il calciatore è stato già messo in isolamento fiduciario. La società di Cairo continuerà ad effettuare i test per poter permettere ai negativi il regolare svolgimento degli allenamenti.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività".