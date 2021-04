Covid, si allarga il focolaio in Nazionale: un caso di positività nel Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento". Questo il messaggio pubblicato dalla società rossoblù sui propri profili ufficiali. Dopo la positività di Sirigu, si allarga ulteriormente dunque il focolaio in Nazionale. Il comunicato si conclude in questo modo: "Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

