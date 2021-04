Calciomercato Lazio, dal Belgio arrivano conferme: "L'Anversa vuole riscattare Lukaku"

Mentre la Lazio si prepara a vivere le ultime dieci partite della stagione, arrivano importanti novità relative a Jordan Lukaku. Il calciatore, ora tra le fila dell'Anversa, potrebbe non far più ritorno nella Capitale. Walfoot.be, importante portale belga, conferma le voci riportate da La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club vorrebbe riscattare il calciatore e acquistarlo in modo definitivo. Da quando Frank Vercauteren è allenatore dell'Anversa, Lukaku è diventato una pedina indispensabile del suo scacchiere. Ha già giocato 23 partite in tutte le competizioni, collezionando quattro assist. L'opzione di acquisto sarebbe stata fissata intorno ai 3, 5 milioni, e i belgi avrebbero tutta l'intenzione di non privarsi dell'ex Oostende.

