Marotta sta meglio dopo il Coronavirus: riecco l'ad dell'Inter ad Appiano Gentile

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, sta decisamente meglio dopo aver vissuto giorni difficili a causa del Coronavirus, che l'ha visto costretto al ricovero in ospedale. Il dirigente nerazzurro, come riferito da Sky Sport, quest'oggi infatti ha rimesso piede all'interno del centro sportivo di Appiano Gentile, per assistere all'allenamento di mister Conte in vista del recupero infrasettimanale contro il Sassuolo.