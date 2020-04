Lazio, Lulic pronto al rientro in Italia: poi il recupero

Ci siamo, la Lazio aspetta Senad Lulic. Il bosniaco tornerà alla fine della prossima settimana, è atteso a Roma dalla Svizzera. Come riporta la rassegna di Radiosei, la società sta progettando la serie di test fisici che anticiperanno la ripresa dei lavori a Formello. Ha chiesto a Senad di rientrare alla base e proseguire la riabilitazione alla caviglia qui. Le visite potrebbero essere svolte il 27 aprile, una settimana prima della ripartenza degli allenamenti ipotizzata il 4 maggio. Il capitano della Lazio ha subìto due operazioni alla caviglia, si sta allenando in maniera progressiva per ritrovare il tono muscolare. Inzaghi spera di riaverlo a disposizione per giugno, se non subito quantomeno entro le prime 5 partite. Non gioca in campionato dal 5 febbraio e non si allena da due mesi e mezzo. Avrà bisogno di un mese al massimo per tornare al top.