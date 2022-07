Lazio, Maximiano all'uscita dalla Paideia: "Forza Lazio" - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 15.12 - Sono terminate le visite mediche di Luis Maximiano, uscito sorridente dalla Paideia. Il portiere, in posa per le foto, ha regalato anche il suo primo "Forza Lazio" a tutti i presenti. Ora si recherà all'Isokinetic per sottoporsi ai test atletici.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Il portiere portoghese è arrivato in Paideia. Bagno di folla anche per lui. Adesso le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio e di raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Dopo Romagnoli e Gila, ecco anche Luis Maximiano. Il portiere portoghese è sbarcato da pochi minuti a Fiumicino, sbarcato da Madrid con un volo atterrato intorno alle 9.30, accompagnato dal suo agente. Ora dritto in Paideia per svolgere le visite mediche. La Lazio finalmente ha il suo numero 1 per la prossima stagione. Il portiere arriva dal Granada per 9 milioni di euro.

