Lazio-Milan, Rocchi: "Castellanos episodio al limite. Su Marusic e Pellegrini..."

E' tempo di Open Var su Dazn. Si commentano tutti gli episodi arbitrali del weekend. Lente d'ingrandimento su Lazio-Milan, match ricco di polemiche per la direzione di Di Bello. Di seguito l'analisi del designatore Gianluca Rocchi: "Domenica abbiamo fatto una buona giornata, sabato e venerdì si poteva fare meglio".

Contatto Maignan-Castellanos: "Episodio molto al limite, siamo dell'idea di essere d’accordo con la scelta. Diamo più importanza a quanto deciso sul campo, se avesse dato rigore ci sarebbe stato silent check accettando la scelta. E' un episodio poco chiaro, non è da Var. Senza la presenza di Gabbia non sarebbe cambiato nulla, ma vedendo la dinamica avrebbe avuto un occhio diverso. Castellanos viene travolto non ha fatto nessuna esagerazione. Questo è un episodio che si valuta bene in diretta, se vai a rivederlo diventa un rigore netto. Ci sentiamo di supportare la decisione di Di Bello. Episodio da cinquanta e cinquanta, anche qualora avesse dato il penalty non sarebbe stato un errore".

Espulsione Pellegrini: "Di Bello non ha avuto il tempo. Il secondo giallo è giusto. Se avesse avuto la sensazione che c’era qualcosa di importante avrebbe fermato il gioco. Il doppio giallo è dovuto, ma mi rendo conto della difficoltà nell’accettarlo. La comunicazione chiara è che dobbiamo intervenire noi quando c’è un problema al viso. Di Bello è più attratto da quello che succede dopo. La bravura è capire quando c’è una cosa seria, quando c’è di mezzo la testa è sempre serio".

Espulsione Marusic: "Non so cosa ha detto all'arbitro, il rapporto di fine gara è roba dell’arbitro e io dico sempre di scrivere tutto ciò che succede. Nel controllo della partita si poteva fare meglio. Ho letto tante cose non belle, Di Bello mi ha scritto un messaggio e mi ha detto 'Mi dispiace perché potevo fare meglio'. Mi dispiace per le aggressioni verbali che ci sono state, è mortificato perché sa che poteva fare meglio".

Proveddimenti? "Io ragiono al contrario e in positivo. Io mando fuori quelli che stanno meglio, quelli che stanno meno bene stanno un po' tranquilli. Di Bello lo dobbiamo recuperare il prima possibile.Non dobbiamo lasciare nessuno indietro, questo è fuori discussione. Quando vedi salire la partita la devi schiacciare un po'. Devi guidare la partita, i giocatori hanno bisogno di una guida".

