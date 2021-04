Lazio - Milan, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Lunedì sera la Lazio ospiterà il Milan nel monday night dell'Olimpico che chiuderà la 33esima giornata di Serie A. A dirigere il match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio Il fischietto veneto sarà coadivuto dagli assistenti Carbone e Preti. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre al Var e all'Avar Mazzoleni e Paganessi.

I PRECEDENTI - Orsato ha diretto i biancocelesti in altre 41 occasioni. Il bilancio sorride alla Lazio: in 16 circostanze ha sempre vinto, in 15 ha ottenuto un pareggio e in 10 è uscita sconfitta. L'ultimo match della Lazio diretto da Orsato è stato il derby vinto in maniera trionfale dai biancocelesti per 3-0, il 21 gennaio scorso. Il direttore di gara di Schio dirigerà il suo secondo confronto tra Lazio e Milan: il primo, semifinale di di andata di Coppa Italia disputata a febbraio 2019, terminò 0-0

