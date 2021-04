Milan, Kessie avvisa la Lazio: "Vogliamo la Champions"

Archiviata la pesante sconfitta con il Napoli, in casa Lazio si pensa già al match di lunedì col Milan. Un'altra sfida importante e decisiva per i primi posti in classifica, fondamentale anche per i rossoneri e per Kessie, che in un'intervista a Sportweek ha parlato così: "Sogno di giocare la Champions League con il Milan, la squadra per cui tifavo da bambino. Ci giocavo alla Playstation, andavo matto per Sheva. Era facile, negli anni in cui io ero piccolo vincevano tutto. Ora, per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande. Milano ha tutto ".

