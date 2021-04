Ritorno dei tifosi negli stadi, la Germania frena: la finale di Coppa sarà a porte chiuse

Più di mezza Europa prova a riaprire gli stadi al pubblico, la Germania invece frena, facendo registrare un trend inverso. La Federcalcio tedesca (DFB), infatti, ha confermato che la finale di Coppa, in programma il 13 maggio all'Olympiastadion di Berlino, andrà in scena a porte chiuse. Anche l'anno scorso l'ultimo atto della Coppa di Germania si disputò con gli spalti vuoti. "A causa delle attuali misure in vigore nella capitale è impossibile accogliere una seppur minima presenza di pubblico", ha spiegato la stessa DFB, in una nota. Le semifinali si disputeranno fra il Werder Brema e il Lipsia (30 aprile), fra il Borussia Dortmund e la 'Cenerentola' Holstein Kiel, una squadra di II Divisione. Questo match è invece programmato per il primo maggio.

Lazio, Di Bello e Irrati da brividi: da Strootman a Mertens, quanti errori contro i biancocelesti

Superlega, il mea culpa della JP Morgan: "Giudicato male l'impatto sul calcio"

TORNA ALLA HOMEPAGE