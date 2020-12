Lazio - Napoli, Immobile: “Una vittoria che vale dieci, ci siamo ritrovati”

Una Lazio convincente stende 2-0 al Napoli grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Proprio il bomber in maglia 17 ha analizzato il match dell'Olimpico ai microfoni di Sky: "Questa vittoria ne vale dieci. Smuove la classifica e ci fa bene al livello mentale. Venivamo da qualche brutto risultato, ma oggi abbiamo ritrovato tutto ciò che ci era mancato nelle scorse giornate. Se ci siamo parlati nello spogliatoio? Si fanno anche sedute di allenamento mentali. Nei momenti difficili c’è chi ha bisogno del bastone e chi della carota. Abbiamo dato tanto questa sera per far ritornare la vera Lazio. Una prestazione così contro una grande squadra come il Napoli ci fa bene".