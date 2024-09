Lazio, Provedel sotto esame dopo il confronto con Fabiani. E ora Mandas...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si riapre il duello fra i pali della Lazio. Ivan Provedel è finito sotto esame dopo le incertezze nelle prime partite di questo campionato in cui i biancocelesti hanno subito 5 reti in 3 partite. La Lazio lo ha premiato con l'adeguamento del contratto ma quest'anno pretende un rendimento top da chi l'anno scorso è stato uno dei migliori in campo, abbinando leadership a qualità tra i pali.

Come riporta il Messaggero, dopo il big match contro il Milan, il ds Fabiani ha avuto anche un confronto coi preparatori dei portieri per capirne il calo di Ivan. Adesso Provedel ha un compito importante per potersi confermare il portiere dello scorso anno: tornare decisivo e mettere al sicuro il suo posto di titolare indiscusso. L'idea della società è quella di alternare Mandas e il portiere italiano i fra Serie A, Coppa Italia ed Europa, con il greco che sogna di fare il suo esordio contro la Dinamo Kiev il 25 settembre ad Amburgo.