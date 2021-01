Lazio, Radu nella storia: primo per presenze in Serie A in biancoceleste, ma Puccinelli...

Lazio - Fiorentina è una delle tappe più importanti della carriera di Stefan Radu a Roma: subentrato nel secondo tempo, il romeno ha collezionato infatti la presenza numero 320 in massima divisione con la Lazio, che lo porta al primo posto per numero di apparizioni in maglia biancoceleste in Serie A. Radu ha infatti superato Aldo Puccinelli, che è a quota 319 se non si considerano le partite del doppio girone del 1945/46 (altrimenti si starebbe parlando di 339 presenze per Puccinelli).