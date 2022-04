Lazio, recupero ancora fatale: Immobile non basta, il Milan passa al 92'

TUTTOmercatoWEB.com

Non è bastato un ottimo approccio e una prestazione importante, la Lazio si piega in pieno recupero a un Milan che continua a sognare lo scudetto. Biancocelesti avanti grazie al solito Ciro Immobile. Aquile che mancano il raddoppio e subiscono la crescita dei rossoneri. Nella ripresa Giroud ristabilisce la parità e nel finale un doppio macroscopico errore di Marusic e Acerbi regalano il successo ai lombardi grazie alla spaccata di Tonali. Lazio che così non sfrutta i passi falsi di Roma e Fiorentina e resta sesta a due lunghezze dai giallorossi.

FORMAZIONI - Sarri recupera tutti tranne Pedro e rispolvera Radu come terzino sinistro. In difesa Patric preferito a Luiz Felipe, in attacco confermati Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Rossoneri in formazione tipo con Florenzi e Bennacer unici assenti.

PRIMO TEMPO - L’approccio della Lazio è completamente diverso rispetto a quello pigro visto con il Torino. Biancocelesti che iniziano concentrati e centrati e il Milan traballa. Al 4’ Milinkovic si invola sulla destra e mette al centro un pallone al bacio su cui il solito Immobile si fa trovare pronto e sblocca il match. Lazio che controlla la partita, ma all’8 rischia grosso: Strakosha sbaglia il rinvio di piede e tocca poi la palla con le mani fuori area. Guida estrae il giallo tra le proteste ospiti. I rossoneri crescono con il passare dei minuti, ma a parte un colpo di testa di Giroud creano poco negli ultimi venti metri. Sono i padroni di casa a essere pericolosissimi sulla verticalizzazione di Felipe Anderson per Immobile su cui solo una scivolata di Maignan evita il raddoppio. La squadra di Pioli si affida alle fiammate di Rafael Leao che mette in crisi la retroguardia biancoceleste, ma Strakosha è attento. Il portiere è bravo anche sulla velenosa punizione di Theo Hernandez. Il Milan cresce, mentre la Lazio arretra un po’ troppo. Il forcing meneghino, però, sbatte sulla retroguardia capitolina e si va all’intervallo con la Lazio in vantaggio.

SECONDO TEMPO - Pronti via e il Milan trova il pareggio: il solito Leao è imprendibile sulla sinistra e sul suo preciso cross Giroud in spaccata batte Strakosha. La Lazio barcolla ma Messias e Giroud graziano le aquile. Sarri capisce che deve cambiare qualcosa e richiama Lucas Leiva, Luis Alberto e Radu per inserire Cataldi, Basic e Marusic. I cambi fanno uscire la Lazio dal torpore e Milinkovic prova a scuotere i suoi con un paio di progressioni. Pioli si gioca il tutto per tutto con Ibrahimovic e Rebic per Giroud e Brahim Diaz. Dopo i cambi le aquile allentano la pressione e a dieci dalla fine Sarri richiama anche Patric e Lazzari per inserire Luiz Felipe e Hysaj. Strakosha è bravissimo prima su Leao e poi sulla rasoiata velenosa di Rebic. Milan ancora pericoloso allo scadere: Ibrahimovic viene chiuso in corner da Hysaj, mentre Theo Hernandez non inquadra lo specchio per una questione di centimetri. Al 92’ clamoroso doppio errore prima di Marusic e poi di Acerbi che spianano la strada a Tonali che batte Strakosha.