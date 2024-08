Lazio, riparte la campagna abbonamenti: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte la campagna abbonamenti "One faith, one passion", lo ha annunciato la società all'Olimpico in occasione della sfida tra Lazio e Venezia. All'indomani della comunicazione, attraverso un comunicato, il club ha reso noti orari e date entro cui i tifosi potranno sottoscrivere le tessere sottolineando che sono Inclusi nella vendita anche 300 posti in Curva Nord.

Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, martedì 20 agosto, fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto, riaprirà la campagna abbonamenti "One Faith, One Passion". La nuova vendita, come già comunicato, includerà anche ulteriori 600 posti in totale, 300 in Curva Nord e 300 in Curva Maestrelli".

PREZZI

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE