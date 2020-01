Lazio - Sampdoria, le pagelle dei quotidiani: media del 7.5, è piaciuto Bobby

Definire questa Lazio “sufficiente” è qualcosa che stona alla vista e stride all'udito, impossibile darle 6. Impossibile non dispensarsi in voti altissimi e complimenti al gruppo di Inzaghi, squadra in grado di annichilire la Sampdoria dei “vi farà lo scherzetto” in 20 minuti. Ecco quindi che i quotidiani oggi in edicola non si risparmiano premiando i biancocelesti su tutta la linea. Prendendo in esame i vari giornali, si nota solo una certa disparità nel giudizio di Radu. Mentre sul voto dell'inoperoso Strakosha pesa la leggerezza che ha scaturito il gol della bandiera doriano. Da registrare anche i 6,5 per Adekanye, entrato con il piglio giusto in partita. Di seguito, ecco le pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 6; Patric 7,5, Acerbi 8 (dal 66' Vavro 6), Radu 7,5 (dal 49' Bastos 7); Lazzari 8, Milinkovic 7.5, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Jony 7,5; Caicedo 7 (dal 58' Adekanye 6,5), Immobile 9. All.: Inzaghi 8.

MESSAGGERO: Strakosha 6,5; Patric 6,5, Acerbi 7 (dal 66' Vavro 6), Radu 6 (dal 49' Bastos 6,5); Lazzari 7,5, Milinkovic 7, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Jony 7; Caicedo 7,5 (dal 58' Adekanye 6,5), Immobile 9. All.: Inzaghi 9.

TUTTOSPORT: Strakosha 6; Patric 6,5, Acerbi 7 (dal 66' Vavro 6), Radu 6 (dal 49' Bastos 6,5); Lazzari 7,5, Milinkovic 7, Leiva 6, Luis Alberto 7, Jony 6,5; Caicedo 6,5 (dal 58' Adekanye 6), Immobile 8,5. All.: Inzaghi

GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 6; Patric 6,5, Acerbi 6,5 (dal 66' Vavro 6), Radu 6 (dal 49' Bastos 6,5); Lazzari 7, Milinkovic 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 7, Jony 6,5; Caicedo 7 (dal 58' Adekanye 6,5), Immobile 8. All.: Inzaghi 7,5.

