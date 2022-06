Lazio, si attende la decisione di Carnesecchi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutto su Marco Carnesecchi. Il giovane portiere è in pole in casa Lazio. Per il classe 2000 la trattativa con l'Atalanta è già avviata, ballano 5 milioni di distanza tra domanda e offerta. Lotito ha offerto 10 milioni, la richiesta della Dea arriva a 15. Tutto è rimasto in stand-by però, l’azzurrino si è lussato la spalla in un allenamento con l'under 21. Non dovrebbe sottoporsi ad alcun intervento chirurgico - rimarrebbe fuori per 2-3 mesi - ma sta comunque completando il giro di consulti per decidere il da farsi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo l’infortunio, Lotito potrebbe chiedere uno sconto a Percassi.

LA SITUAZIONE - Carnesecchi domani effettuerà un altro consulto. Se deciderà di operarsi la sensazione è che verrà comprato comunque. In attesa quindi di un suo recupero Sarri si affiderà a Reina per le prime partite di campionato. In alternativa, al posto del classe 2000 c'è sempre Vicario dell’Empoli con Corsi che lo cederebbe volentieri a Lotito per 13 milioni. Cragno e Gollini invece non sono i preferiti di Sarri mentre è stato proposto il nome di Maximiano del Granada come anche Livakovic della Dinamo Zagabria. Attenzione però perché si è proposto anche Federico Marchetti, 39 anni, ex Lazio, pronto a fare il terzo.