Lazio, svelata la nuova maglia: è “green”, ma celeste FOTO&VIDEO

La nuova stagione è alle porte e l'attesa sale ogni giorno di più. Intanto, la SS Lazio ha presentato la prima maglia per la stagione 2021/22. La nuova casacca sarà "green", ma non verde. La scelta della società infatti è di tipo ecologico. Confermato dunque il colore celeste per la Prima Squadra della Capitale. La maglia è molto simile a quella della stagione 2019/20 ma con qualche leggera linea verticale. Di seguito le anticipazioni. Ad accompagnare il video di presentazione anche la voce narrante di Pino Insegno: "Una bottiglietta di plastica, quante ne vengono consumate ogni giorno? Le beviamo in pochi minuti, restano sul nostro pianeta per almeno 100 anni. Abbandonate, calpestate, accartocciate, inutili. Possono essere dimenticate o si può dare loro nuova vita. Macron e S.S. Lazio hanno deciso di trasformarle in un filato ecologico e tecnologico. E così, quasi un milione di bottigliette, diventano maglie dal tessuto green. L’inutile diventa utile. Tredici bottigliette diventano simbolo di sudore, sacrificio, storia, emozione. Dagli sprechi generiamo nuova passione: Lazio e Macron, insieme per un nuovo pianeta".

CLICCA QUI PER IL VIDEO