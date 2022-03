Lazio, task force Lotito-Sarri: a Formello per caricare la squadra in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Cresce l'attesa per il derby della Capitale, cresce trai i tifosi ma anche nel quartier generale di Formello. Mister Sarri e anche il presidente Claudio Lotito hanno svolto due lavori importantissimi sui giocatori anche se in modi diversi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico toscano nella giornata di mercoledì ha organizzato dei colloqui singoli con ogni calciatore per caricare tutti in egual modo in vista della gara. Mister Sarri ha confermato il ritiro facoltativo per la serata di domani, sarà obbligatorio rimanere solo a cena. L'appuntamento è poi fissato domenica mattina a Formello.

Nella giornata di giovedì anche il patron Lotito si è fatto vedere a Formello: una visita discreta che potrebbe ripetersi oggi o anche alla vigilia della gara. Nei mesi passati quando la situazione non era rosea spesso il presidente è intervenuto, questa volta però non c'è stato bisogno, anzi. Dopo la sosta per la Nazionale c'è in programma anche di stabilire i bonus legati a una eventuale qualificazione europea e anche di ritornare sul discorso del rinnovo del tecnico.