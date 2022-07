Lazio, vertice Acerbi-Lotito: la permanenza a Roma è possibile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi è con le valigie in mano. Da settimane il centrale della Lazio è finito nella lista delle uscite. Proprio per questo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al termine della cena di squadra di domenica sera, il presidente Lotito e Francesco Acerbi hanno avuto un vertice. Il numero uno biancoceleste e il difensore si sono appartati rimanendo per una decina di minuti insieme a parlare. Nel giro di 10 giorni Acerbi deciderà cosa fare insieme al suo agente Pastorello e, se non dovessero presentarsi offerte all'altezza (Lotito chiede almeno 5 milioni di euro) potrebbe anche decidere di restare a Roma. Il Leone ha ancora tre anni di contratto, Lotito non ha intenzione di svenderlo ma l'eventuale coppia centrale titolare con Romagnoli sarebbe complicata essendo entrambi mancini. Sono giorni decisivi, Acerbi riflette con il verdetto che potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana.