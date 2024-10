Lazio, Zaccagni out contro il Como? Ecco la scelta di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

Doppio forfait per Mattia Zaccagni. Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, sarà out anche in quella contro il Como. Baroni, insieme al suo staff, ha deciso di non convocarlo per il turno infrasettimanale di campionato. Negli ultimi giorni infatti è stato vittima di un forte attacco gastrointestinale che l'ha messo ko, arrivando addirittura a fare una visita in ospedale. La speranza è che le sue condizioni migliorino e che possa tornare a disposizione già nella prossima sfida contro il Cagliari.