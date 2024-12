Lotito criptico: "Obiettivi? L'aquila vola in alto". Poi la risposta sul mercato - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa Lazio? L'aquila vola in alto. Se si mantiene questo profilo di umiltà, spirito di gruppo, determinazione, si possono ottenere e dare grandi soddisfazioni ai tifosi. La Lazio ha iniziato anche i lavori dell'Academy, verranno costruiti altri sette campi, la foresteria, la scuola, lo studentato e una chiesa. L'obiettivo è allenare corpo, fisico ma nutrire anche lo spirito. La squadra che scende in campo oggi io l'ho voluta a tutti i costi, è una squadra che si diverte e fa divertire, che ha riportato l'orgoglio dell'appartenenza e che consente a tante persone meno fortunate di avere un sorriso e la forza di poter superare quotidianamente le difficoltà della vita".

"Lazio-Inter? Non faccio pronostici, ogni partita è storia a sé. Spero che la squadra mantenga questo profilo di grossa determinazione, unione e ferocia agonistica. I meriti di Baron? Quando ho scelto Baroni, l'ho fatto in modo convinto, sicuramente non l'ho fatto per far retrocedere la Lazio, come è stato detto in estate. Ho fatto una ristrutturazione perché volevo ripartire seguendo una logica tutta diversa e ora i fatti mi stanno dando ragione. Baroni è la persona giusta, incarna i nostri principi. Nel momento in cui hai una rosa altamente competitiva, è giusto far giocare chi è più pronto e funzionale al confronto con la squadra avversaria. Non bisogna rincorrere i nomi, quelli fanno parte della storia. Noi dobbiamo parlare del futuro. La Lazio deve diventare un punto d'arrivo e non di partenza".

"Lazio-Inter in chiaro? L'ho incentivata, ho voluto che il calcio fosse visto da tutti, anche dalle persone meno abbienti. Non quelli che utilizzano il 'pezzotto', verrà emanata a breve una legge durissima in questo senso. Dobbiamo ripartire la legalità".

"Offese olandesi? Non dimentico nulla. Su quelle verrà portato avanti un iter. Sicuramente, abbiamo dimostrato che quanto ci veniva contestato era assolutamente fuori luogo. Non può essere imputato alla Lazio di essere antisemita, fascista, contrasta fortemente con quella che è la realtà. Quello che hanno detto - che ero un presidente di stampo mafioso - mi fa sorridere. Belahyane? Sono temi che verranno affrontati successivamente, al momento ci piacciono i nostri giocatori".

