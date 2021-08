MARIENFELD GIORNO 4 - Lazio, si parte con il riscaldamento. Portieri in campo

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Risveglio muscolare in palestra per il gruppo di Sarri, mentre i portieri sono già scesi in campo agli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci. Squadra che si allenerà questa mattina, con il tecnico che invece concederà un pomeriggio di riposo ai suoi.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Meppen, la Lazio si ritrova sul campo dell'Hotel-Residence Klosterpforte per continuare la preparazione. Sarri ha a disposizione altri due giorni prima che la squadra lasci Marienfeld per dirigersi in Olanda per l'ultima amichevole pre-season. Sabato 7 infatti è in programma il test in casa del Twente (ore 19.30).