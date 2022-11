Muriqi: "Alla Lazio tutta colpa mia. Immobile è come Lewandowski"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vedat Muriqi è rinato al Maiorca. Gli 8 gol segnati in 12 partite lo rendono al momento vice Pichichi della Liga, alle spalle di Robert Lewandowski del Barcellona. Radio mercato in Spagna parla del Pirata come possibile uomo mercato, per la gioia della Lazio che detiene anche il 45% della futura rivendita. L'attaccante kosovaro, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato del presente e della sua parentesi nella Capitale. Alle Baleari Muriqi ha ritrovato la fiducia dell'ambiente, nonostante abbia rivelato che non è stato facile ripartire in un altro paese.

NESSUN ALIBI - L'anno e mezzo alla Lazio è stato molto negativo, ma il Pirata non cerca alibi: "Il problema era che entravo e non lasciavo il segno, non riuscivo a segnare, la colpa è solo mia. Se sei un giocatore che gioca in un grande club devi dimostrarti all’altezza anche a livello di mentalità". Soprattutto il primo anno Muriqi ha dovuto lottare con tante avversità: arrivò infortunato, beccò il Covid, non era pronto fisicamente e andò in difficoltà nonostante le occasioni concesse da Inzaghi. Nella seconda stagione, dopo la sconfitta di Bologna, Sarri non ha più concesso occasioni all'attaccante, con cui fu molto chiaro in un colloquio dicendogli che non era adatto per caratteristiche al suo gioco.

RAMMARICO - L'unico rammarico è legato ai due gol segnati all'Atalanta tra Coppa Italia e campionato nel gennaio 2021. Vedat dopo quelle due prestazioni pensava di partire titolare nella partita successiva e confessa di aver ricevuto una bella botta con l'ennesima panchina. In quel momento le sensazioni erano positive e il Pirata credeva di poter dare il massimo, anche se ciò non deve apparire come un alibi.

IMMOBILE - Muriqi aveva davanti un fenomeno come Ciro Immobile, l'uomo dei record, su cui il kosovaro è stato molto chiaro: "Ciro gioca sempre perché segna sempre, in ogni partita, è difficile fare il suo vice. Non ho mai visto un giocatore così forte, forse solo Lewandowski è come lui". In chiusura di intervista il kosovaro ribadisce che le colpe per i mancati successi in biancocelesti sono stati suoi e di nessun altro. Estrema umiltà per un attaccante che sta trovando il riscatto in Liga.

TIFOSI - Nonostante alla Lazio non sia andata come sperato, Muriqi ci riene a ringraziare i tifosi biancocelesti per il supporto dato dal primo all'ultimo minuto. Il Pirata afferma di continuare a seguire la sua ex squadra, di cui si definisce tifoso, di parlare ancora con qualche compagno a cui augura di tornare in Champions League alla fine del campionato.