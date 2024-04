PAGELLE Genoa - Lazio: Luis, dalle parole... ai fatti. Marusic tosto, Felipe si rifà

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6: Guarda la partita da lontano. Mezza parata su Retegui, poteva giocare anche senza guanti.

PATRIC 6,5: Dietro è quello che va meno in confusione, che soprattutto non soffre palla al piede. Trova bene i compagni in verticale.

CASALE 5,5: Giallo su Retegui, che poi gli ruba la palla su uno stop incalcolabile per quanto brutto. Non è una buona prestazione, la dimostrazione è il cambio all'intervallo.

Dal 46' ROMAGNOLI 6: Non giocava dal derby. Pericoloso di testa su corner, dietro è in controllo.

GILA 6: Si fa saltare da Ekuban in apertura, poi partecipa al disastro che per fortuna Ekuban spara fuori con due compagni liberi. Meglio nella ripresa, decisamente meglio.

MARUSIC 7: Fascia al braccio, consegna speciale viste le dichiarazioni di Luis Alberto. Inizia a destra e si sposta a sinistra con l'ingresso di Hysaj. Lo serve invece di tirare, poteva essere meno generoso. Non smette mai di correre e proporsi.

VECINO 6,5: Mette ordine, prezioso senza apparire troppo. Il velo sul servizio di Kamada apre la visuale al destro di Luis Alberto.

KAMADA 6,5: Gli episodi che fanno la differenza sulla partita e le valutazioni sulla prestazione. Fa partire un contropiede clamoroso del Genoa (graziato da Ekuban), nel secondo tempo si butta dentro e regala al Mago l'assist del vantaggio.

LAZZARI 6: Gli infortuni sono diventati troppi. Aveva sparacchiato un cross col mancino, da quella parte diventa ancora più complicato pescare i compagni in area.

Dal 36' HYSAJ 6: Dentro a freddo, il modulo costringe a spingere pure lui. Risponde bene in corsa.

FELIPE ANDERSON 6,5: Una partita da Felipe: ti fa arrabbiare, tiro leggero sul passaggio di Hysaj, poi trova la giocata da urlo. Filtrante d'autore che premia la corsa di Kamada e spacca la partita.

LUIS ALBERTO 7: Non vuole più un euro dalla Lazio, pretende ancora il massimo da sé stesso. L'uomo più chiacchierato della settimana è il man of the match a Marassi: sfrutta un pallone d'oro e punisce Martinez. Non conosce mezze misure.

Dall'86' ROVELLA sv

CASTELLANOS 5,5: Mette d'accordo tutti i tifosi grazie a una singola azione: "Ma quando c********************o tiri?", il coro comune. Un bomber, lì, non fa altro che cercare la porta. Non è un bomber, appunto. Punto. Il sacrificio deve essere accompagnato anche dai gol.

ALL. TUDOR 7: Conferma la formazione di una settimana fa e riceve le risposte che sperava. Sceglie sulla trequarti Felipe e Luis, viene ripagato da entrambi nell'azione dei 3 punti. La Lazio prova a spingere fino all'ultima giornata.