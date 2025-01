PAGELLE Roma-Lazio: la difesa soffre, Isaksen e Tchaouna a salve. Taty lotta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5,5: Respinge Koné, la tocca solo sul destro a giro di Pellegrini e può fare meglio sul primo tentativo di Saelemaekers: la palla resta lì e il belga può mettere dentro il tap-in del 2-0.

MARUSIC 5: Poca proiezione offensiva, oggi anche pochi contrasti vinti. Soffre tanto, più del dovuto.

Dal 79’ LAZZARI sv

GILA 5.5: Cede alla finta di Pellegrini, che se la sposta sul destro e calcia. Soffre come mai nell’ultimo anno abbondante, non gli riesce l’anticipo e pasticcia palla al piede, beccando pure il giallo. Meglio nella ripresa, serviva una prestazione così dall’inizio.

ROMAGNOLI 5: Perde il corpo a corpo con Dovbyk che apre l’autostrada per il raddoppio giallorosso. La Roma, a quel punto, si tira tutta indietro visto il risultato e le apprensioni diminuiscono. Quando ormai è troppo tardi.

TAVARES 5: La discesa immediata è cancellata dalle problematiche difensive nel reggere l’impeto di Saelemaekers, facilitato da una Lazio che si fa trovare scoperta troppo facilmente. Nella ripresa tanti cross senza esito positivo e poche accelerazioni convincenti.

Dall’89’ PELLEGRINI sv

ROVELLA 5,5: Viene beffato pure lui dal dribbling di Pellegrini, arrivava talmente di corsa che non fa in tempo a frenare. Nel primo tempo c’è meno filtro del solito, le responsabilità sono allargate, il centrocampo fa uno sforzo enorme.

GUENDOUZI 5,5: La Lazio in mediana va in affanno immediato, tutto quello che succede dopo il bis della Roma conta poco o nulla perché condizionato dal risultato.

ISAKSEN 5: Cicca la prima occasione della partita, diventa uno sbaglio pesante perché subito dopo, nell’altra area, Pellegrini è invece perfetto nel concludere all’incrocio. Spento al punto sbagliato.

Dal 46’ TCHAOUNA 5: Sul sinistro il pallone per riaprire il derby, scivola e non la colpisce bene. L’incisività sta da un’altra parte.

DELE-BASHIRU 5,5: Un spunto interessante, poco altro. La gara, per lui, diventa subito complicata dal punto di vista tattico: gli spazi si stringono e le difficoltà aumentano. Esce all’intervallo per il cambio offensivo con Dia.

Dal 46’ DIA 6: Il suo ingresso dà qualcosa (molto) di più sulla trequarti: viene incontro e smista, regala a Tchaouna una sponda perfetta che viene sciupata malamente.

ZACCAGNI 6: Ci prova, si accentra, lo servono con ritardo. Uno degli ultimi ad arrendersi, anche senza brillare.

Dall’89’ NOSLIN sv

CASTELLANOS 5,5: Quantomeno ci mette la cattiveria necessaria. Duella tra i tre centrali della Roma, è una faticaccia, si muove provando a creare lo spazio per i compagni. Non ha mai la chance per colpire, giusto un diagonale dopo un’azione personale. Nel recupero prende il rosso per il nervosismo della rissa conclusiva.

ALL. BARONI 5,5: Era l’esordio nel derby, lo perde perché la Lazio si va trovare imbambolata nel primo quarto d’ora abbondante di partita. Rimane la classifica confortante, stasera la squadra forse ha sentito troppo la tensione.

ROMA (3-5-2): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Hummels 6,5, Ndicka 6,5; Saelemaekers 8 (El Shaarawy 6), Koné 6,5, Paredes 6,5, Pellegrini 7,5 (Pisilli ), Angelino 6,5; Dybala 7 (Baldanzi 6), Dovbyk 7 (Shomurodov 6). All.: Ranieri 7.