PAIDEIA - Lazio, via alle visite: oggi lo staff, da domani Inzaghi e i calciatori

Via alle visite mediche, quelle dei calciatori biancocelesti scatteranno domani mattina a partire dalle 8.30. Guerrieri, Proto, Adamonis, Luiz Felipe, Patric e Cataldi apriranno le danze, insieme a loro ci sarà anche Simone Inzaghi. Gli accertamenti in Paideia proseguiranno fino a giovedì (il giorno dopo la Lazio partirà per Auronzo di Cadore). Intanto, stamattina, è iniziato il via-vai in clinica: i primi a raggiungerla sono stati i membri dello staff tecnico biancoceleste. Tra poco meno di 24 ore saranno seguiti dal mister e la rosa pronta a radunarsi a Formello nel pomeriggio.