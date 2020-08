PAIDEIA - Lazio, visite mediche per Correa, Patric e Akpa Akpro

Giornata di visite mediche presso la Clinica Paideia per i giocatori della Lazio ancora a Roma. Oltre a Correa e a Patric, c'è anche il nuovo acquisto Akpa Akpro a sostenere gli esami di idoneità. Per tutti e tre visite in corso. Domani potrebbero raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore per rimpolpare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che presto sarà orfana di Immobile e Acerbi, convocati dal ct Mancini per gli impegni della nazionale italiana.