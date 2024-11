PRIMAVERA - Che brutta Lazio! Il Torino ne fa 3 e scavalca i biancocelesti

Si ferma la Lazio a Orbassano. Il Torino, con una doppietta di Franzoni chiude i giochi, dopo la rete dopo neanche due minuti di Raballo che aveva aperto il match. Inutile la rete di Balde al 60' che aveva illuso per poco portando il punteggio sull'1-1. Con questi tre punti i granata salgono a 24 superando di fatto la stessa Lazio che rimane ferma a 22. Nella prossima giornata a Formello, la squadra di Sanderra ospiterà il Lecce.

Primavera1 | 12ª giornata

Domenica 24 novembre 2024, ore 11:00

Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)

TORINO: Siviero, Mullen, Dalla Vecchia, Olsson, Krzyzanowski, Acar (67' Djalo), Azevedo, Raballo (67' Perciun), Liema, Franzoni, Dimitri (67' Zaia). A disp.: Proietti, Pellini, Desole, Rossi, Atlee, Sabone, Spadoni, Tzouliou. All.: Felice Tufano

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Zazza; F. Bordon, Petta (78' Marinaj); Ferrari, Di Tommaso (88' Bigotti), Pinelli (55' Nazzaro), Munoz (78' Gelli), Milani; Balde, D’Agostini (55' Serra). A disp.: Bosi, Cipriani, R. Bordon, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Labranca All.: Stefano Sanderra (in panchina Dario Barraco)

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (sez. Matera)

Assistenti: Emanuele Spagnolo - Davide Rignanese

Ammoniti: ///

Espulsi: Bordon (L)

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. Finisce 3-1 per il Torino.

90+3' - Cartellino rosso per Bordon: prima strattona la maglia di un avversario per fermarlo, l'arbitro sfodera il giallo. Il calciatore della Lazio urla quale che parola di troppo in direzione del giudice di gara che decide quindi di espellerlo.

90+1' - Allunga il Torino con la doppietta di Franzoni.

90' - Quattro minuti di recupero.

88' - Per la Lazio entra Bigotti al posto di Di Tommaso.

81' - Occasione per la Lazio con Gelli che lasciato solo tenta il colpo sul secondo palo. Pallone a pochi centrimetri fuori dalla porta.

82′ - Destro potente di Franzoni, Renzetti dice di no.

78' - Gelli al posto di Munoz. Dentro Marinaj al posto di Petta.

67' - Cambi per il Toro: fuori Acar, dentro Djalo. Fuori anche Raballo, al suo posto Perciun. Esce anche Dimitri, dentro Zaia.

63' - Gol per il Torino. Franzoni porta di nuovo avanti i granata.

60' - GOOOOLLL LAZIOOOOOOOO! Balde trova il suo quinto gol in stagione: pallone regalato da Kristanoski a Milani che confeziona un assist perfetto per il numero 20.

55' - Doppio cambio ordinato da Barrco: fuori Pinelli, dentro Nazzaro. Entra anche Serra al posto di D'Agostini.

50' - Inizio di ripresa non scoppiettante. Angolo per la Lazio che ferma un'ottima ripartenza del Toro. Pallone sul primo palo, spazzato via dai granata.

46' - Si riparte senza cambi.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Fischia l'arbitro. Si va a fine primo tempo senza recupero.

41' - Altra paratona di parte di Siviero che stavolta fa davvero l'impossibile sul colpo di Balde che si trovava praticamente nel'area di porta.

34' - I biancocelesti sembrano aver alzato un po' i ritmi: altre due parate nel giro di pochi minuti per Siviero, in seguito Bordon annulla una ripartenza avversaria che poteva rivelarsi molto pericolosa.

31' - Occasione per la Lazio con Milani che dal limite dell'area tenta il colpo. Paratona di Siviero che, con un mucchio di giocatori davanti, riesce ad alzare il pallone sul calcio d'angolo.

28' - Partita decisamente poco divertente. Dopo il gol lampo del Toro non ci sono state grandi occasioni o giocate.

21' - Corner per i capitolini: Balde dalla bandierina, Munoz gestisce, tiro dalla distanza per cercare di beffare Siviero che invece fa sua la sfera.

17' - Biancocelesti che fin qui non si sono mai rivelati pericolosi. I padroni di casa invece sfoggiano ritmi nettamente superiori.

11' - Acar cerca col mancino ancora Raballo, tentando un'azione-copia di quella che si è poi trasformata in gol. Stavolta però Renzetti si fa trovare pronto.

5' - Punizione per la Lazio: Milani carica il tiro, Siviero si lascia scappare il pallone, un compagno salva il Torino spazzando via.

4' - Sfreccia Ferrari verso l'area difesa da Siviero, viene però steso al limite da un difensore avversario.

2' - Avvio shock per la Lazio: cross di Acar sul secondo palo a cercare Raballo che di testa la insacca alle spalle di Renzetti.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Torino - Lazio, gara valida per la 12a giornata del campionato di Primavera 1. Match interessantissimo quello di oggi al Valentino Mazzola, tra due squadre che rispettivamente a 21 e 22 punti in classifica, possono essere fin qui estremamente soddisfatte del cammino in stagione. Assente sulla panchina della Lazio mister Sanderra per motivi di salute. Al suo posto il vice Dario Barraco.