Ripartenza Serie A: previsto vertice tra Conte, Gravina e Dal Pino

Sale l'attesa per l'incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina e il comitato tecnico scientifico del Governo che ci sarà giovedì nel primo pomeriggio. Come riporta Sky Sport però, il vertice più importante per la ripresa della Serie A si terrà nei prossimi giorni: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preallertato i numeri uno di Figc e Lega, Gravina e Dal Pino, per una riunione che si svolgerà a breve. Il premier ha deciso di muoversi in prima persona per affrontare il dossier calcio e questo rappresenta un segnale di apertura per la ripresa.

