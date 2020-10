RIVIVI LA DIRETTA / Lazio, Acerbi: "Non è una situazione facile, ma daremo tutto"

Tanti saranno, inverosimilmente, gli assenti che non potranno partecipare alla seconda gara di Champions contro il Bruges. Tra le poche certezze, Inzaghi potrà contare su Acerbi. Il Leone biancoceleste ha partecipato insieme al mister alla conferenza stampa pre gara: "Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, essendo anche in emergenza. L'importante è che siamo in 11 a giocare, giocheremo e daremo tutto per vincere le partite. Daremo il massimo in ogni partita, ogni giorno affinchè il risultato sia positivo. Giochiamo alla pari, ogni partita è a sè. Il Dortmund era favorito su di noi e poi ha perso. Dipende tutto dalla determinazione che si ha nel portare a casa il risultato. Noi teniamo molto alla competizione e quindi vogliamo onorarla dando il massimo per raggiungere gli ottavi. Abbiamo dimostrato di averne le possibilità. Bisogna avere l'approccio e la determinazione giusta".