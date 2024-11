RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "Abbiamo fatto calcio, Pedro è un uomo immenso"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a vincere e regalare ai propri tifosi grandi gioie. All'U-Power Stadium finisce 1-0 con una super rete di Mattia Zaccagni ai danni di Turati. Al termine del match parlerà Marco Baroni: “Perché continuiamo ad avere sempre obiettivi, noi abbiamo voglia di far bene, gli obiettivi sono gli stessi non si cambiano in corsa, oggi abbiamo fatto una bellissima partita. Con il Monza non era facile gestire questa partita, ha messo in difficoltà l’Atalanta e il Milan, la squadra ha fatto calcio e ha tenuto il campo da squadra matura. Tutte le partite diventano difficili se non le chiudi, abbiamo avuto 2-3 occasioni con Dia e Taty. Non mi sorprende questo, da dentro vedo degli uomini veri, uomini giocatori, da parte mia mi alimenta la responsabilità di guidare questa squadra.

Classifica?

"Il 4-3-3 era perché abbiamo bisogno di palleggio, non cambiamo sistema, avevamo bisogno di tenere in campo il pallino dalla nostra parte. C’era questo aspetto che loro avevano il vertice che ho allenato, è difficile da marcare con palla alta. Volevo avere un centrocampista sui due centrali, lo hanno fatto bene andavamo ad attaccare con due attaccanti e i terzini. Abbiamo recuperato tanti palloni, è stata una grandissima Lazio, il Monza metterà in difficoltà tutti. La classifica l’ho già guardata, siamo contenti per i nostri tifosi, c’è un bell’entusiasmo che vogliamo alimentare, non sempre la squadra vincerà. Si può anche perdere ma è la prestazione da non sbagliare.

Pedro?

“E’ un giocatore infinito, uomo immenso, questi uomini sanno che se si sta bene fisicamente… è un ragazzo che ha un senso di appartenenza, al gruppo ci tiene. Ho avuto la fortuna di giocare con qualcuno importante ma sono fortunato ad allenare un ragazzo così ma non è l’unico. Arriveranno momenti difficili ma quando si hanno queste caratteristiche difficilmente si superano queste difficoltà. A Torino abbiamo fatto una grande partita, abbiamo imparato molto”.

Rovella in Nazionale…

“Rovella è straordinario può fare anche il vertice, ha la capacità di mobilità e di giocare sia corto per lungo. Lui e Guendou sono due mediani, Vecino fa una mezzala-mediano, si butta dentro, sa presidiare tutto il campo. Ho la fortuna che ci sono 3 ragazzi di livello altissimo, dobbiamo far crescere Dele-Bashiru, siamo tutti contenti per la convocazione di Nicolò, è un premio individuale che va condiviso con la squadra”