RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Basic: "Speravo di giocare di più, ma il mio futuro è qui. Sarri mi dice..."

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Insieme a Maurizio Sarri in conferenza stampa era presente anche Toma Basic. Queste le sue dichiarazioni:

Il ricordo del primo gol in Europa League?

"Per noi che non giochiamo tanto è un'opportunità. Vediamo se giocherò domani, ancora non lo so, ma sono pronto per sfruttarla".

Avere la fiducia del mister come ti fa sentire?

"Penso che questa stagione è iniziata bene, poi le cose sono cambiate rapidamente. Il calcio è così, le cose cambiano velocemente. Spero di poter dimostrare tanto in questa Lazio, aspetto il mio momento. So che cambierà, è difficile adesso per me."

Sulla partita e sul girone di Europa League?

"Domani partita difficile, di buon livello. Squadra aggressiva, corre molto, sappiamo cosa dobbiamo fare. Giochiamo spesso, ma l'aspetto è solo mentale. Siamo pronti e spero che vinceremo".

Come stai a livello di umore?

"Quello che sta succedendo in questo momento è simile a quello che ho provato al Bordeaux e all'Hajduk. Ho letto quello che c'è scritto sui giornali. Io penso solo al mio futuro nella Lazio".

In che cosa puoi aiutare la squadra più di Vecino e Luis Alberto?

"Posso aiutarla in tutti gli aspetti, sia offensivo che difensivo. Come ha detto il mister devo migliorare sotto l'aspetto della personalità."

Come ti aspetti la partita di domani?

"Settimana scorsa era una partita difficile, anche il campo piccolo non ha aiutato. È diverso, tutti questi aspetti hanno cambiato il nostro gioco. Domani giochiamo sul nostro campo, qui siamo forti e penso che vinceremo".

Ti aspettavi di trovare così poco spazio?

"È stato un ottimo pre campionato. Io speravo di giocare di più, ma questo è il calcio, le cose cambiano in fretta. Sto ancora cercando di capire cosa sia successo, ma sono tranquillo perché il mio futuro è nella Lazio. Voglio lavorare qui e restare qui a lungo. So che andrà tutto bene. Giochiamo un ottimo calcio, spero che continueremo così".

Sul tiro in porta...

"Non solo Sarri, tutti mi chiedono in più di tirare in porta. Anche questo fa parte della personalità".